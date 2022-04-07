Томас Тухель ответил на вопрос, осталась ли интрига в противостоянии с «Реалом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель после поражения в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» ответил на вопрос журналиста о том, осталась ли интрига в противостоянии.



«Есть ли у нас шансы? Нет», — цитирует Тухеля журналист Саймон Джонсон в своих соцсетях.



Матч «Челси» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 3:1. Хет-трик в матче оформил нападающий «Королевского Клуба» Карим Бензема, у «Челси» один мяч забил полузащитник Кай Хаверц.



Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

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