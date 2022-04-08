Червиченко: «Нижний Новгород» будет лежать костьми, но «Динамо» всё равно выиграет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Нижний Новгород» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт 9 апреля в 14:00 мск.



«Думаю, «Динамо» — однозначный фаворит матча. «Нижний Новгород» тоже огрызается и, поскольку входил в пул питерских команд, будет лежать костьми и отгрызать ноги динамовцам. Но сил у «Нижнего Новгорода» всё равно не хватит, чтобы отобрать очки у «Динамо». «Динамо» ещё может побороться за чемпионство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



«Нижний Новгород» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (46) – на второй позиции.