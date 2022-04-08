Червиченко: «Нижний Новгород» будет лежать костьми, но «Динамо» всё равно выиграет
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Нижний Новгород» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт 9 апреля в 14:00 мск.
«Думаю, «Динамо» — однозначный фаворит матча. «Нижний Новгород» тоже огрызается и, поскольку входил в пул питерских команд, будет лежать костьми и отгрызать ноги динамовцам. Но сил у «Нижнего Новгорода» всё равно не хватит, чтобы отобрать очки у «Динамо». «Динамо» ещё может побороться за чемпионство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Нижний Новгород» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (46) – на второй позиции.
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
17:25
-
17:18
-
17:12
-
17:04
-
16:59
-
16:47
-
16:34
-
16:30
-
16:22
-
16:07
-
15:52
-
15:40
-
15:35
-
15:15
-
15:14
-
15:10
-
14:52
-
14:45
-
14:44
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
14:14
-
13:57
-
13:45
-
13:45
-
13:23
-
13:17
-
13:05
-
12:49
-
12:41
-
12:37
-
12:29
-
12:29
-
12:25
Партнерский контент