«Барселона» готова подписать полузащитника «Реала»

«Барселона» и «Севилья» — главные претенденты на подписание полузащитника мадридского «Реала» Иско, который предстоящим летом может стать свободным агентом. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, «Реал» вряд ли предложит новый контракт 29-летнему испанскому футболисту, поэтому в конце сезона закончится девятилетняя история Иско в мадридском клубе.

Всего за «Реал» Иско в 350 матчах забил 53 гола и отдал 56 результативных передач. Также полузащитник выиграл с командой 17 трофеев. Иско является воспитанником «Валенсии», также футболист играл в составе «Малаги».

Видеообзор. «Реал» обыграл «Сельту» в 30-м туре испанской Ла Лиги:

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