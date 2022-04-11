Анчелотти: «Реал» зависим от Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признал, что его команда очень зависит от звёздного нападающего Карима Бензема, который сделал два хет-трика в последних двух матчах Лиги чемпионов.

«Мы зависим от Бензема. Так оно и есть, мы не собираемся этого отрицать. И я очень рад, что мы зависим от Карима. Это реальность, и это хорошо.

Карим — современный нападающий и делает то, что требуется от нападающих. Всё, включая оборонительную работу. Он является идеальным воплощением того, каким должен быть центральный форвард в современном футболе», — сказал Анчелотти во время пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Реал Мадрид» обыграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 3:1.