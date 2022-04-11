Игонин — о Слуцком: если кричишь и оскорбляешь судей, то ты слабый человек

Российский футболист Алексей Игонин рассказал, что думает о поведении главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.
«В «Рубине» есть много вопросов именно по главному тренеру. На мой взгляд, он не справляется с той ситуацией, которая сейчас есть в команде. Его высказывания – это неумение держать нагрузки и удар. Если ты сильный как личность человек, то как можешь позволять себе кричать, оскорблять судей? Значит, слабый человек. Раньше-то он был другим. Вы можете представить Слуцкого лет 10-15 назад, который бы вёл себя таким образом? Нет», — сказал Игонин в эфире YouTube-канала «Такой Футбол».
Отметим, что комитет по этике РФС ранее оштрафовал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбления в адрес арбитра Виталия Мешкова и всей судейской бригады после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).
- 11 апреля 2022
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