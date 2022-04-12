Мадридский «Реал» установил ценник за своего нападающего

Мадридский «Реал» готов расстаться с нападающим Браимом Диасом за сумму, равную € 22 млн. Об этом сообщает Calciomercato.

В настоящее время 22-летний испанский футболист выступает на правах аренды за «Милан». Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.



В нынешней кампании Диас в 27 матчах итальянской Серии А забил три гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету гол и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.



Соглашение Диаса с мадридским «Реалом» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 22 млн.

Видеообзор. «Реал» уверенно обыграл дома «Хетафе» в матче 31-го тура Примеры:

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