Канчельскис о решении CAS: хоть инопланетянам в космос подадим апелляцию — всё бесполезно

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира.



«Сейчас они, конечно, будут придумывать разные истории. Вместо того чтобы сборной России дать сыграть, принимают такие решения. Мы стали заложниками ситуации. Любые объяснения будут против нас и российского футбола. Что бы мы ни делали, какие бы апелляции ни подавали, хоть инопланетянам в космос… всё будет бесполезно», — сказал Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда России не приняла участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

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