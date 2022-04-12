CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей в рамках отбора на ЧМ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского Футбольного Союза (РФС) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд отклонил апелляцию РФС из-за отказов сборных Польши, Чехии и Швеции играть с россиянами. В судебном органе сообщили, что, если бы сборная России была допущена до участия в стыковых матчах, её соперники получили бы технические поражения, так как матчи не состоялись бы. Тогда целостность соревнований ФИФА была бы серьёзно подорвана.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не приняла участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.
- 12 апреля 2022
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