В «Урале» рассказали, где команда планирует провести летние тренировочные сборы
Поделиться
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, где команда планирует провести летние тренировочные сборы.
«Мы в прошлом году никуда не ездили, остались дома — нам очень понравилось. Если надо сыграть товарищеские игры с кем-то, то мы сыграем. Найдём с кем сыграть, и никуда ехать не надо», — сказал Григорий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Екатеринбургский «Урал» набрал 21 очко и располагается на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43). «Сочи» с 42 очками находится на четвёртом месте в чемпионате России.
Комментарии
- 13 апреля 2022
-
17:48
-
17:46
-
17:37
-
17:31
-
17:21
-
16:59
-
16:58
-
16:48
-
16:35
-
16:29
-
16:21
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
15:54
-
15:51
-
15:35
-
15:33
-
15:22
-
15:07
-
15:02
-
14:49
-
14:48
-
14:38
-
14:33
-
14:16
-
14:14
-
13:59
-
13:53
-
13:50
-
13:42
-
13:34
-
13:28
-
13:23
-
13:18
Партнерский контент