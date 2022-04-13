В «Урале» рассказали, где команда планирует провести летние тренировочные сборы

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, где команда планирует провести летние тренировочные сборы.

«Мы в прошлом году никуда не ездили, остались дома — нам очень понравилось. Если надо сыграть товарищеские игры с кем-то, то мы сыграем. Найдём с кем сыграть, и никуда ехать не надо», — сказал Григорий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Екатеринбургский «Урал» набрал 21 очко и располагается на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43). «Сочи» с 42 очками находится на четвёртом месте в чемпионате России.