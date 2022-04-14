В «Зените» ответили на вопрос о получении приглашения на летний турнир с клубами РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном участии клуба в летнем турнире с клубами Российской Премьер-Лиги.



«Решение о проведении турнира (Кубка Матч Премьер. — Прим. «Чемпионата») пока не принято. Не идите впереди паровоза, пропускайте идущий поезд на переезде», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее появилась информация, что на турнир пригласили «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, а также «Црвену Звезду» и «Партизан». Турнир хотят провести в Москве. Однако точное место проведения пока неизвестно и зависит от участников. Например, столичные команды могут играть на собственных стадионах. Даты проведения Кубка тоже не утверждены.

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