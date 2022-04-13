В «Црвене Звезде» опровергли информацию о приглашении на турнир с клубами РПЛ в Россию

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал слухи о приглашении команды на «Кубок Матч Премьер».

«Мы не получали никакую информацию по этому поводу», — сказал Терзич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Мутко Против» сообщал, на турнир пригласили «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, а также «Црвену Звезду» и «Партизан».



По сообщениям РБ, турнир хотят провести в Москве. Однако точное место проведения пока неизвестно и зависит от участников. Например, столичные команды могут играть на собственных стадионах. Даты проведения Кубка тоже не утверждены. Сообщалось, что

Они зависят от календаря следующего сезона чемпионата России. Так что более подробная информация появится в мае-июне. До этого турнир проходил в Катаре, Австрии и Москве.

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