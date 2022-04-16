Заика: было неприятно, что «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита»
Поделиться
Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился мнением о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Да, эти разговоры надоедали каждому, пора было их заканчивать. В этом сезоне мы всё всем доказали, и я надеюсь, что больше они не всплывут. Лично мне было неприятно, когда многие об этом говорили. Если брать второй матч в этом сезоне, то там вообще «Сочи» мог обыграть «Зенит». Думаю, если бы мы одержали победу в той встрече, то вопросов бы вообще никаких ни у кого не возникло», — цитирует Кирилла Заику «РБ Спорт».
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» и «Зенит» встречались дважды. Матч первого круга завершился победой сочинцев со счётом 2:1, игра второго круга — ничьей 0:0.
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
11:10
-
11:02
-
10:49
-
10:48
-
10:30
-
10:26
-
10:06
-
09:58
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:12
-
08:57
-
08:09
-
07:28
-
07:25
-
06:41
-
06:22
-
06:07
-
05:58
-
05:28
-
04:56
-
04:00
-
03:39
-
03:25
-
03:21
-
02:59
-
02:54
-
02:34
-
02:31
-
02:13
-
02:07
-
01:53
-
01:40
Партнерский контент