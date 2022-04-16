Заика: было неприятно, что «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился мнением о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.



«Да, эти разговоры надоедали каждому, пора было их заканчивать. В этом сезоне мы всё всем доказали, и я надеюсь, что больше они не всплывут. Лично мне было неприятно, когда многие об этом говорили. Если брать второй матч в этом сезоне, то там вообще «Сочи» мог обыграть «Зенит». Думаю, если бы мы одержали победу в той встрече, то вопросов бы вообще никаких ни у кого не возникло», — цитирует Кирилла Заику «РБ Спорт».



Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» и «Зенит» встречались дважды. Матч первого круга завершился победой сочинцев со счётом 2:1, игра второго круга — ничьей 0:0.