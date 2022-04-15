Мелкадзе: «особые» отношения «Сочи» и «Зенита»? Это смешно! Мы забрали у них 4 очка

Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что стереотип об «особых» отношениях сочинцев с «Зенитом» безоснователен.
«В любой команде матч против «Зенита» принципиальный. Это чемпион нашей страны! Но в «Спартаке», конечно, принципиальность таких матчей ощущается больше.
«Особые» отношения «Сочи» и «Зенита»? Это даже смешно обсуждать! Мы их обыграли на выезде, дома сыграли вничью. Получается, что забрали четыре очка. Если бы были какие-то «особые» отношения, то разве такое случилось бы?» — приводит слова Мелкадзе «Спорт-экспресс».
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» и «Зенит» встречались дважды. Матч первого круга завершился победой сочинцев со счётом 2:1, игра второго крута — ничьей 0:0.
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