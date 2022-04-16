Ральф Рангник ответил на вопрос о будущем Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о будущем нападающего Криштиану Роналду в клубе.



«Не мне решать, останется он или нет. У Криштиану ещё год контракта. Это решение должен принять новый тренер вместе с советом директоров.



Он показал сегодня и в матче с «Тоттенхэмом», что может делать разницу в таких играх, и не случайно, что у него рекорд по забитым мячам среди всех игроков в истории», — цитирует Рангника Goal.com.



Сегодня, 16 апреля, португалец оформил хет-трик в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (3:2). Криштиану выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.