Роналду опубликовал пост о победе «МЮ» в матче с «Норвичем», в котором он сделал хет-трик

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (3:2), в котором португалец оформил хет-трик.
«Очень рад, что мы победили и вернулись на правильный путь в Премьер-лиге. Как я уже говорил, индивидуальные достижения имеют значение, только когда они помогают команде добиваться результата. 60-й хет-трик в моей карьере ещё важнее, потому что он принёс нам три очка.
Хорошая работа, парни, все приложили невероятные усилия. Мы не сдаёмся, мы боремся до конца!» — написал Роналду в соцсетях.
Криштиану выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
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