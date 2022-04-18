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Стало известно, когда игроки киевского «Динамо» прибудут в расположение сборной Украины

Стало известно, когда игроки киевского «Динамо» прибудут в расположение сборной Украины
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко и глава киевского «Динамо» Игорь Суркис определились с датой прибытия игроков киевской команды в расположение сборной Украины.

Ранее стало известно, что руководство киевского «Динамо» отказалось отпускать футболистов в расположение сборной раньше 23 мая. При этом главный тренер национальной команды Украины Александр Петраков планировал начать сбор 29 апреля. Позже стороны уладили разногласия и решили, что игроки киевской команды прибудут в расположение сборной 3 мая.

«Набрал президента киевского «Динамо». Конструктивно поговорили по поводу сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты «Динамо», который вызвал Александр Петраков, будут в расположении сборной 3 мая. Благодарю президента «Динамо» за понимание и поддержку национальной сборной», — написал Павелко на своей странице в соцсетях.

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