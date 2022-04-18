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УЕФА может отказаться от идеи розыгрыша двух мест в ЛЧ на основе клубного рейтинга

УЕФА может отказаться от идеи розыгрыша двух мест в ЛЧ на основе клубного рейтинга
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отказаться от плана отдавать два места в Лиге чемпионов на основе клубного рейтинга, сообщает The Times.

Ранее организация планировала, что команды, которые не смогли отобраться в Лигу чемпионов по результатам национального чемпионата, но получили место в Лиге Европы или завоевали национальный Кубок, смогут побороться за две путёвки в Лиге чемпионов на основе клубного рейтинга. По информации источника, УЕФА может отказаться от этой идеи. В ближайшее время пройдут переговоры, в результате которых будет принято решение по этому вопросу.

Напомним, сейчас участие в Лиге чемпионов принимают 32 команды. С 2024 года количество участников будет увеличено до 36.

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