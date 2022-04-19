«Фиорентина» активирует опцию выкупа хавбека «Арсенала» Торрейры за € 15 млн

Уругвайский полузащитник Лукас Торрейра, который сейчас находится в аренде в «Фиорентине» будет выкуплен итальянским клубом за € 15 млн. у лондонского «Арсенала». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Сообщается, что «Фиорентина» планирует подписать с Торрейрой контракт до 2026 года.

Уругвайский полузащитник перешёл в «Фиорентину» из «Арсенала» на правах аренды в августе прошлого года. 26-летний игрок в текущем сезоне сыграл за итальянский клуб в 30 матчах. Он сумел отметиться пятью голами и сделать одну голевую передачу.

В лондонский «Арсенал» Лукас Торрейра перебрался в 2018 году из «Сампдории». Он провёл за «канониров» 89 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2019/2020.

Обзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.