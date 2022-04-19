Тренер «Арсенала» рассказал, смогут ли Томиясу и Ляказетт сыграть в матче с «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о ходе восстановления после травмы японского защитника клуба Такэхиро Томиясу, а также о состоянии здоровья нападающего Александра Ляказетта.

Томиясу пропустил 11 матчей «Арсенала» из-за травмы икроножной мышцы. Ляказетт отсутствовал в заявке команды на матч с «Саутгемптоном» из-за ковида.

«Томиясу очень близок к возвращению. Сможет ли он сыграть в этом матче, мы решим сегодня после тренировки.

Ляказетт? Мы также оценим его сегодня. Как вы все знаете, у него был ковид, поэтому он не тренировался несколько дней. Мы пытаемся понять, как он себя чувствует, в какой форме находится и какой вклад сможет внести в предстоящую игру команды», — приводит слова Артеты на пресс-конференции перед матчем с «Челси» официальный сайт «Арсенала».