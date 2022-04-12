Кто из фаворитов попрощается с Лигой чемпионов? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 12 апреля, состоятся ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. «Челси» приедет в гости к «Реалу» и постарается отыграть разницу в два мяча, которую получил по итогам первой игры. Есть вероятность, что этот матч станет последним для лондонцев в ЛЧ при Романе Абрамовиче, если они не организуют камбэк. В параллельной игре «Баварию» ждёт «Вильярреал». Унаи Эмери сотворил сенсацию в предыдущем раунде, выбив из турнира «Ювентус», а теперь готов взяться за немецкий суперклуб. Первый матч «Вильярреал» выиграл со счётом 1:0, но сегодня придётся гораздо сложнее. «Бавария» выиграла все домашние матчи ЛЧ в этом сезоне (их было четыре), наколотив в сумме 20 мячей. Обе игры сегодняшнего дня начнутся в 22:00 мск. Присоединяйтесь к нашему онлайну.
👇 Давайте ещё раз вспомним, как завершились первые матчи. Видео голов — внутри.
📺 Где смотреть трансляции четвертьфиналов Лиги чемпионов?
22:00. «Бавария» — «Вильярреал». «Матч ТВ». Начало прямой трансляции — в 21:45.
22:00. «Реал» — «Челси». «Матч Футбол 1». Начало прямой трансляции —в 21:45.
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