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«Бавария» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Прямая трансляция футбольных матчей Лиги чемпионов — 2021/2022, онлайн 12.04, «Реал» — «Челси», «Бавария» — «Вильярреал»

Кто из фаворитов попрощается с Лигой чемпионов? LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Лига чемпионов. Онлайн
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«Челси» рассчитывает на чудо, «Бавария» — на прекрасную статистику в домашних матчах.

Привет, друзья! Сегодня, 12 апреля, состоятся ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. «Челси» приедет в гости к «Реалу» и постарается отыграть разницу в два мяча, которую получил по итогам первой игры. Есть вероятность, что этот матч станет последним для лондонцев в ЛЧ при Романе Абрамовиче, если они не организуют камбэк. В параллельной игре «Баварию» ждёт «Вильярреал». Унаи Эмери сотворил сенсацию в предыдущем раунде, выбив из турнира «Ювентус», а теперь готов взяться за немецкий суперклуб. Первый матч «Вильярреал» выиграл со счётом 1:0, но сегодня придётся гораздо сложнее. «Бавария» выиграла все домашние матчи ЛЧ в этом сезоне (их было четыре), наколотив в сумме 20 мячей. Обе игры сегодняшнего дня начнутся в 22:00 мск. Присоединяйтесь к нашему онлайну.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
12 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
12 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Вильярреал
Вильярреал, Испания
📺 Где смотреть трансляции четвертьфиналов Лиги чемпионов?
Live Кирилл Закатченко

👇 Давайте ещё раз вспомним, как завершились первые матчи. Видео голов — внутри.

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12:21 Кирилл Закатченко

📺 Где смотреть трансляции четвертьфиналов Лиги чемпионов?

22:00. «Бавария» — «Вильярреал». «Матч ТВ». Начало прямой трансляции — в 21:45.

22:00. «Реал» — «Челси». «Матч Футбол 1». Начало прямой трансляции —в 21:45.

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