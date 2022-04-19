Российская рефери Анастасия Пустовойтова не будет работать на женском Евро-2022

Российская рефери Анастасия Пустовойтова не будет судить матчи женского Евро-2022. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Ранее Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-рефери 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).



41-летняя рефери не включена в список арбитров, которые обслужат игры европейского первенства. В список арбитров была включена украинка Екатерина Монзуль. В августе прошлого года Пустовойтова работала на финальном матче женского футбольного турнира Олимпиады в Токио, в котором сыграли сборные Швеции и Канады (1:1, 2:3 — по пенальти).

Напомним, в апреле 2021 года Пустовойтова обслуживала матч Футбольной национальной лиги «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» (0:4), став первой женщиной, выступившей в роли главного арбитра на встрече ФНЛ.