Тетюхин: если в России запретят играть иностранцам, в футболе всё рухнет

Генеральный менеджер мужской команды России по волейболу Сергей Тетюхин высказался об уходе легионеров из российских команд.
«У нас только два легионера могут выступать за клуб, а не как в футболе, баскетболе: вот если там запретят играть иностранцам, всё рухнет. В волейболе такой ситуации нет. Кто-то играет с одним иностранцем, кто-то и вовсе без них. Думаю, катастрофического ничего не произойдёт. Понятно, что какое-то время будет нехватка отечественных спортсменов. Не всегда наши игроки могут закрыть позиции, на которые мы приглашаем иностранцев. Как правило, к нам едут ребята топ-уровня. Сразу перекрыть их уровень будет сложно. Но в ближайшие несколько лет молодёжь наберёт кондиции. В каких-то моментах мы потеряем в качестве волейбола, но это не катастрофа», — сказал Тетюхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Полностью интервью Сергея Тетюхина читайте здесь:
- 19 апреля 2022
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