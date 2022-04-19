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Тетюхин: если в России запретят играть иностранцам, в футболе всё рухнет

Тетюхин: если в России запретят играть иностранцам, в футболе всё рухнет
Сергей Тетюхин на площадке
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Генеральный менеджер мужской команды России по волейболу Сергей Тетюхин высказался об уходе легионеров из российских команд.

«У нас только два легионера могут выступать за клуб, а не как в футболе, баскетболе: вот если там запретят играть иностранцам, всё рухнет. В волейболе такой ситуации нет. Кто-то играет с одним иностранцем, кто-то и вовсе без них. Думаю, катастрофического ничего не произойдёт. Понятно, что какое-то время будет нехватка отечественных спортсменов. Не всегда наши игроки могут закрыть позиции, на которые мы приглашаем иностранцев. Как правило, к нам едут ребята топ-уровня. Сразу перекрыть их уровень будет сложно. Но в ближайшие несколько лет молодёжь наберёт кондиции. В каких-то моментах мы потеряем в качестве волейбола, но это не катастрофа», — сказал Тетюхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полностью интервью Сергея Тетюхина читайте здесь:

«Запретят иностранцев: в футболе всё рухнет, в волейболе — нет». Тетюхин — о ЧМ и санкциях «Запретят иностранцев: в футболе всё рухнет, в волейболе — нет». Тетюхин — о ЧМ и санкциях
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