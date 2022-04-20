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Слуцкий: «Рубин» приложит все усилия, чтобы остаться в РПЛ

Слуцкий: «Рубин» приложит все усилия, чтобы остаться в РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном сохранении командой прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Мы приложим точно все усилия, чтобы решить поставленную задачу. Но, мне кажется, не понимать тех объективных сложностей, в которые попала команда, просто невозможно.

Кого из футболистов хотел бы видеть в «Рубине» из «Енисея»? Я наблюдал за своей командой. Будет пресс-конференция тренера «Енисея», вы ему зададите вопросы по его собственной команде», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Команда Леонида Слуцкого не может победить полтора месяца. Общий счёт последних шести игр казанского клуба – 6:16.

Последний раз «Рубин» побеждал 7 марта. Тогда подопечные Слуцкого на выезде сумели одолеть грозненский «Ахмат» – 2:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» после 25 матчей располагается на 12-м месте. В следующем туре казанский клуб примет у себя дома тульский «Арсенал» 24 апреля.

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