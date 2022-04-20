Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке из «Рубина» после вылета из Кубка

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможной отставке после поражения в матче 1/4 финала Кубка России с «Енисеем» (1:3).

«Не планирую ли подавать в отставку? Не планировал», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, «Енисей» вышел в 1/2 финала Кубка России впервые в истории. Ранее полуфиналистом турнира стало московское «Динамо», в серии пенальти одолевшее «Балтику». Жеребьёвка полуфиналов Кубка страны состоится завтра, 21 апреля.

Команда Леонида Слуцкого не может победить полтора месяца. Общий счёт последних шести игр казанского клуба – 6:16.



Последний раз «Рубин» побеждал 7 марта. Тогда подопечные Слуцкого на выезде сумели одолеть грозненский «Ахмат» – 2:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» после 25 матчей располагается на 12-м месте. В следующем туре казанский клуб примет у себя дома тульский «Арсенал» 24 апреля.