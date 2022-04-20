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ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Зайнутдинов, Магнуссон, Ушаков, Яковлев, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Кофрие, Классен, Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Николсон.

Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхтдинов, Денисов, Рассказов, Маркитесов, Пруцев, Шитов, Соболев.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогать ему будут Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

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