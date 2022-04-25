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Карасёв подмигивал Тюкавину, Вареле разбили губу. Яркие фото победы ЦСКА над «Динамо»

Карасёв подмигивал Тюкавину, Вареле разбили губу. Яркие фото победы ЦСКА над «Динамо»
Сергей Карасёв и Константин Тюкавин
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24 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Динамо». Хозяева одержали победу — 1:0.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 26-го тура с ЦСКА (0:1).

«Проиграли ли мы чемпионскую гонку этим поражением? Могу сказать, что не забиваем этим себе головы. Мы всегда ставим во главу угла качество игры. Сегодня мы проявили себя с лучшей стороны. На данном этапе нашего развития команда занимает высокое место в таблице. Думаем о ближайшем сопернике», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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