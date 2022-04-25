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Палкин: «Шахтёр» не вернётся в Донецк, если город будет контролировать Россия

Палкин: «Шахтёр» не вернётся в Донецк, если город будет контролировать Россия
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением о возможном возвращении клуба в Донецк.

«В 2014 году мы покинули Донецк и играли в других городах Украины: во Львове, Харькове, Киеве. На протяжении всего этого времени у нас была одна мечта — вернуться в Донецк. Эта мечта всё ещё с нами. Возможно, это займёт больше времени, но наша страна будет единой. Если мы останемся без этой мечты, продолжать будет трудно. Тяжело жить без своего города, без тренировочной базы, без болельщиков. Мы верим в нашу мечту.

Мы ни в коем случае не вернёмся в Донецк, если его будет контролировать Россия. Мы украинский клуб, мы будем играть только в украинской лиге. В российском чемпионате мы выступать не будем. Это наша основная позиция», — сказал Палкин в интервью BBC.

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