Тренер «Шахтёра»: раздражает, что в России продолжается футбол. В РПЛ играют, а мы — нет

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби высказался о российском футболе.
«Есть одна вещь, которая меня очень раздражает — то, что футбол в России продолжается. Тренеры и игроки в чемпионате России продолжают спокойно играть, не обращая ни на что внимания.
Занимаются своей работой, а мы этого не можем делать. Нас этого лишили. Мы не можем даже дома тренироваться. В жизни есть вещи важнее футбола. Видеть таких коллег, которые спокойно работают… это меня очень расстраивает.
Я вижу себя украинцем. Все в моём штабе тоже чувствуют себя украинцами. Нам тоже очень больно от того, что происходит», — цитирует Де Дзерби Isport со ссылкой на YouTube-канал «Футбол 1,2,3».
Напомним, в феврале наставник «горняков» и его штаб покинули Киев, но в апреле присоединились к команде на сборах в Турции.
- 24 апреля 2022
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