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Только 5 командам в истории ЛЧ удалось пройти в финал после поражения в первом матче 1/2

Только 5 командам в истории ЛЧ удалось пройти в финал после поражения в первом матче 1/2
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В истории Лиги чемпионов УЕФА было всего 5 команд, которым удалось выйти в финал после поражения в первом полуфинальном матче. Об этом сообщает Opta Sport.

Это достижение покорилось «Аяксу» в сезоне-1995/1996, «Ювентусу» в сезоне-2002/2003, «Милану» в сезоне-2006/2007, дважды «Ливерпулю» — в сезоне-2006/2007 и сезоне-2018/2019, а также «Тоттенхэму» в сезоне-2018/2019.

Из этих клубов победы в Лиге чемпионов в тех сезонах смогли добиться только «Ливерпуль» в сезоне-2018/2019 и «Милан» в сезоне-2006/2007.

Напомним, вчера, 26 апреля, мадридский «Реал» уступил на выезде «Манчестер Сити» со счётом 3:4 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Ответная игра пройдёт 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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