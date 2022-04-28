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ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам кубкового дерби

ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам кубкового дерби
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам четвертьфинального матча Кубка России ЦСКА – «Спартак» (0:1).

«Выход за пределы технической зоны Ваноли — штраф 20 тыс. рублей. На 28-й минуте Ваноли нанес удар бутылкой воды, пнув её ногой. Главный тренер принес извинения. За неспортивное поведение он оштрафован на 60 тыс. рублей.

Зрители центральной трибуны бросали предметы в техническую зону «Спартака». За бросание зрителями предметов оштрафовать ЦСКА на 50 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

У «Спартака» семь предупреждений в матче — штраф 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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