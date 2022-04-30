«Были, как всегда, на голову выше остальных». Жирков поздравил «Зенит» с чемпионством
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Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков высказался о победе «Зенита» в чемпионате России.
«Только поздравления ребятам! Они были, как всегда, на голову выше, чем другие команды», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России за три тура до окончания чемпионата, обыграв «Локомотив». Команда из Санкт-Петербурга выиграла Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд.
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
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