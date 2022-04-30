«Зенит» сыграл по-чемпионски в «золотом» матче! А такой Сергеев нужен сборной России

За 3,5 часа до своего выхода на поле игроки «Зенита» узнали, что матч с «Локомотивом» может стать для них «золотым». Сенсационное поражение «Динамо» от «Урала» (2:3) открыло петербургской команде дорогу к чемпионству. Победа с любым счётом делала сине-бело-голубых недосягаемыми для динамовцев, так как даже при равенстве очков команда Сергея Семака опередила бы преследователя по личным встречам.

В потенциально чемпионском матче у «Зенита» не было в заявке продолжающих восстанавливаться от травм Станислава Крицюка, Вячеслава Караваева и Деяна Ловрена. Залечивший повреждение центрфорвард Артём Дзюба не попал в основу, а начал игру на скамейке запасных. «Локомотиву» не смогли помочь дисквалифицированные Дмитрий Живоглядов и Ян Кухта.

Для «Зенита», чуть переиначивая слова футбольного классика, золото было зарыто в штрафной «Локомотива». Хозяева забрали мяч и… пропустили уже на 4-й минуте! Гол Гирано Керка – «привоз» капитана сине-бело-голубых Михаила Кержакова. Голкипер не впервые ошибается таким образом. Многим наверняка вспомнился пропущенный мяч от «Бетиса».

Впрочем, есть вопросы и к Нуралы Алипу. Неужели не сделать пас вратарю аккуратнее? Казахстанский новичок и при 0:0 едва не организовал контратаку на свои ворота неточной передачей, и тут поспешил избавиться от мяча. Вообще, после потерь Ловрена и Ярослава Ракицкого у «Зенита» есть проблемы с первым пасом от центральных защитников. Отсюда и большое количество передач от того же Алипа и других на Кержакова. По сути, из всего квартета обороны в матче с «Локомотивом» только Дуглас Сантос способен хорошо продвигать мяч.

У «Зенита» в первом тайме было 70% владения, но железнодорожники при розыгрышах соперника грамотно защищались – то средним блоком, то поднимая линии выше. Сохраняли компактность, разрывали связи между хавбеками и парой форвардов сине-бело-голубых, сбивали темп. В первые полчаса команде Семака удался разве что эпизод с голом Ивана Сергеева, отменённым из-за офсайда. Решение судей верное, тем не менее хотелось бы, чтобы VAR работал быстрее.

«Локомотив» проиграл «Зениту» только стандарты, но этого хватило, чтобы к перерыву действующий лидер и чемпион вёл – 2:1. Сначала железнодорожники почему-то свободно дали принять мяч и сделать подачу Клаудиньо. В штрафной тоже возникла неразбериха: Вильсон Изидор упустил Юри Алберто, а Ивана Сергеева вообще никто не держал. Между тем чуть ранее Клаудиньо едва не покинул поле из-за травмы – арбитр Владимир Москалёв пропустил явный фол на бразильце. Может, игроки гостей посчитали, что с трудом передвигавшийся по полю Клаудиньо – не боевая единица?

Отыгравшись, «Зенит» перестроился с 4-4-2 на 3-4-2-1. Чтобы и в обороне меньше «пожарить», и в центре иметь больше вариантов за счёт перехода туда Клаудиньо. Второй гол хозяев стал опять-таки следствием бардака в обороне «Локо» при розыгрыше стандарта. За Малкомом просто никто не пошёл! Да ещё и Маринато Гильерме был смущён движением Сергеева. Реализация командами моментов потрясала. Удары в створ до перерыва – 3:1 (всего удары – 5:4).

Замена Алипа на Данила Кругового после 45 минут игры – прогнозируемое решение Семака. Казахстанскому защитнику пока непросто соответствовать уровню основы «Зенита», а Круговой здорово прогрессировал в последнее время. Да и болельщикам, конечно, приятно видеть на поле воспитанника клуба. Во втором тайме зрители тоже увидели быстрый гол. Только зенитовский. Однако Сергееву во второй раз не повезло с офсайдом – теперь из-за плеча Далера Кузяева. А так новый форвард сине-бело-голубых мог бы сделать хет-трик уже к 50-й минуте. При такой игре новичка из «Крыльев Советов» Дзюбе будет непросто вернуть место в составе.

«Зенит» контролировал игру. У «Локомотива» довольно долго не получалось даже перехватить владение, чтобы попробовать задавить соперника позиционными атаками. Контрвыпады команды Семака были очень опасны – железнорожники не успевали за скоростями чемпиона в эпизодах с переходами мяча, вдобавок лишились ключевого центрхава Дмитрия Баринова. Юри Алберто, самое дорогое приобретение петербургского клуба в зимнее окно, мог снять все вопросы об исходе к середине второго тайма. Но то пожадничал в моменте с выходом три в два, желая сам забить, то стрелял мимо цели.

Помочь «Локо» спасти матч должен был Антон Миранчук, появившийся на поле спустя семь месяцев. А вот Вильсона Изидора тренерский штаб москвичей снял. Француз второй тур подряд ушёл с поля без гола – перестаёт забивать после рекордного дебюта в России, как и Юсуф Языджи. И всё же подуставшие железнодорожники пропустили третий. Два проигранных ключевых единоборства обернулись тем, что Андрей Мостовой забил с паса полезного во всех ролях Сергеева.

На этом игру можно было заканчивать. Фанаты «Зенита» устроили заряд в честь Семака и скандировали «Мы – чемпионы!». Дзюба получил свои 10 минут в «золотом» матче, но результативными действиями не отметился.

«Зенит» – чемпион России четвёртый сезон подряд. И опять команда Семака обеспечила себе титул досрочно, за три тура до финиша. Кубок, кстати, успели доставить из Москвы в Санкт-Петербург после поражения «Динамо».