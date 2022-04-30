Данил Круговой поздравил болельщиков «Зенита» с победой в РПЛ

Защитник «Зенита» Данил Круговой поздравил болельщиков клуба с победой в чемпионате России.
«С победой, Город. Мы — чемпионы. Спасибо большое за поддержку», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 61 очко после 27 туров. У ближайшего преследователя – «Динамо» — 52 очка. Бело-голубые могут догнать «Зенит» по количеству очков, но московская команда уступает санкт-петербургской по результатам очных встреч.
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России и шесть — в Суперкубке страны.
- 30 апреля 2022
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