«Уже в 4 часа знали, что «Динамо» проиграло». Круговой — о настрое на матч с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о четвёртом подряд чемпионстве клуба в РПЛ.

«Хорошо, что удалось победить и взять чемпионство дома. Настраивались, чтобы в матче с «Локомотивом» показать свой максимум. Уже в четыре часа мы знали, что «Динамо» проиграло. Сегодня настраивались на победу. Хорошо, что получилось так.

Для меня уже второе чемпионство с «Зенитом». Чем отличается? Только годом. Как не расслабиться? Нужно продолжать работать, не сбавлять обороты.

Каждый матч был по-своему тяжёлый. Считаю, что мы хорошо справились со своей задачей. В каждом матче старались играть на максимум — где-то получалось, где-то — нет. Но мы — чемпионы, поэтому, думаю, всё хорошо!» — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.