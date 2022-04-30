«Уже в 4 часа знали, что «Динамо» проиграло». Круговой — о настрое на матч с «Локомотивом»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о четвёртом подряд чемпионстве клуба в РПЛ.
«Хорошо, что удалось победить и взять чемпионство дома. Настраивались, чтобы в матче с «Локомотивом» показать свой максимум. Уже в четыре часа мы знали, что «Динамо» проиграло. Сегодня настраивались на победу. Хорошо, что получилось так.
Для меня уже второе чемпионство с «Зенитом». Чем отличается? Только годом. Как не расслабиться? Нужно продолжать работать, не сбавлять обороты.
Каждый матч был по-своему тяжёлый. Считаю, что мы хорошо справились со своей задачей. В каждом матче старались играть на максимум — где-то получалось, где-то — нет. Но мы — чемпионы, поэтому, думаю, всё хорошо!» — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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