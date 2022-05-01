Игнатьев – о «Рубине»: это позор, мы боремся за выживание

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (0:6).

«Хочется извиниться в первую очередь перед болельщиками за эту ужасную игру. Это позор. Но видимо это наш уровень мастерства, что мы так сыграли безобразно. Надо сделать выводы, двигаться дальше, потому что осталось три тура, сейчас нет времени расстраиваться, плакать, паниковать, просто нужно собраться на оставшиеся матчи.

Ощущается ли риск вылета из РПЛ? Вы видите по игре. У нас много молодых ребят неопытных, некоторые вообще недавно в РПЛ, мы боремся, к сожалению, за выживание. Надо это признать, это реальность. Надо объединиться, разговаривать, пережить всем вместе этот момент.

Знаете, многие говорили и говорят про нас разные вещи. Мы должны правильно реагировать на эту информацию. Нужно выходить на поле, доказывать своей игрой и показывать результат.

Просто мы понимаем, что все команды относительно рядом, любая команда может вылететь и бороться за стыки. Конечно, многие думают о страхе вылета из РПЛ, но после такой ужасной игры хочется просто побыть наедине с собой, разобраться, пережить этот момент и готовиться к следующему туру. Сейчас, повторюсь, нет времени горевать», — приводит слова Игнатьева Metaratings.