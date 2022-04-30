«Команды разного уровня». Слуцкий прокомментировал разгром «Рубина» от «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении команды от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура РПЛ.

«Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос, насколько результат будет в пользу соперника.



Как планировали построить игру? Какой смысл говорить сейчас об этом, если план не сработал.



После этого поражения шансы на сохранение прописки ухудшились. Любое поражение ухудшает эти шансы. Кучаев пропустил две встречи. Появится ли он до конца сезона? Мы надеемся, что да. Он сегодня пропускал, чтобы появиться в следующей игре.



Чтобы быть стабильным, нужно быть стабильным комплексно. Когда ты бесконечно латаешь дырки, бесконечно приводишь хоть в какое-то нормальное состояние короткую обойму — эти заплатки иногда выдерживают. С такой командой, как «Сочи» — они все были разорваны вдрызг», — рассказал Слуцкий на пресс-конференции.