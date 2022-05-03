Рой Кин – о возможном уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»: не вижу в этом логики

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возможном уходе нападающего команды Криштиану Роналду из клуба.

«Если лучшему бомбардиру, от которого вы зависите, 37 лет, то это, конечно, нехорошо, но я бы определённо держался за Роналду. Думаю, голы, которые он забил, его выступления гарантируют, что он останется в клубе. Но «Манчестер Юнайтед» должен собрать игроков вокруг него, им нужно привлечь других нападающих, должна быть конкуренция за места. Может возникнуть необходимость поговорить о том, как он собирается играть, или о том, что он не будет играть постоянно. Но зачем избавляться от игрока, который забивает так много голов? Не вижу в этом логики», — приводит слова Кина Sky Sports.

Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики

В текущем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.