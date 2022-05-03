Роналду эмоционально обратился к болельщикам после крупной победы над «Брентфордом»

37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с речью, обращённой к болельщикам «манкунианцев», после победы над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре чемпионата Англии, который стал заключительным на домашнем стадионе в нынешнем сезоне.

«И снова ощущение огромной поддержки со стороны трибун. Хочу воспользоваться поводом последней игры сезона на «Олд Траффорд», чтобы поблагодарить наших замечательных болельщиков, которые пережили трудный сезон рядом с нами и никогда не бросали нас.

Спасибо, ребята! Ваша поддержка очень важна для нас, и наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли достичь того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!» — гласит публикация Роналду в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.