Роналду эмоционально обратился к болельщикам после крупной победы над «Брентфордом»

37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с речью, обращённой к болельщикам «манкунианцев», после победы над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре чемпионата Англии, который стал заключительным на домашнем стадионе в нынешнем сезоне.
«И снова ощущение огромной поддержки со стороны трибун. Хочу воспользоваться поводом последней игры сезона на «Олд Траффорд», чтобы поблагодарить наших замечательных болельщиков, которые пережили трудный сезон рядом с нами и никогда не бросали нас.
Спасибо, ребята! Ваша поддержка очень важна для нас, и наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли достичь того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!» — гласит публикация Роналду в одной из социальных сетей.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.
- 3 мая 2022
-
01:48
-
01:47
-
00:42
-
00:39
-
00:27
-
00:20
-
00:15
- 2 мая 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
21:49
-
21:49
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:49