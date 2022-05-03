Газзаев: нужно создать пул юристов для контактов с УЕФА и ФИФА и вернуть хотя бы сборную

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отметил необходимость создания пула юристов для контактов с УЕФА и ФИФА после отстранения российских команд от международных соревнований на сезон-2022/2023.
«Конечно, нужно создать пул журналистов и юристов, которые бы на постоянной основе контактировали с УЕФА, ФИФА. И поэтапно ставить вопрос о возвращении нашего футбола. Важно постоянно работать над этим. Один из главных вопросов: чтобы вернули хотя бы национальную сборную. В истории европейского футбола такие случаи были. Когда английские болельщики спровоцировали драку в матче финала ЛЧ в Бельгии «Ливерпуль» — «Ювентус» в 1985 году, погибло 70 с лишним человек. Тогда английские клубы отстранили на пять лет, но разрешили участвовать сборной. РФС должен конкретно заниматься вопросом поэтапного возвращения сборной в элиту футбола. Чтобы у игроков был стимул попасть в сборную, участвовать в различных турнирах», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 3 мая 2022
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