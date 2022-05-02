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Отстранение сборной России и российских клубов от участия в международных турнирах, последствия — мнение

УЕФА, спасибо! Бан России только на год — точно не катастрофа
Дмитрий Зимин
Отстранение сборной России и российских клубов
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Нас в любой момент могут вернуть обратно.

Вы уже чувствуете эту истерию? УЕФА забанил Россию на год, а все уже прогнозируют будущее: футбол умрет, легионеры уедут, надо срочно расширять лигу и сваливать в Азию! Паника в последние пару месяцев – наша национальная черта. Любой сигнал из Европы – и в ответ у каждого куча непродуманных и резких идей. Ведь позитивных новостей с той стороны почти нет, поэтому и наш ответ должен быть похожим.

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Но давайте попробуем оценить ситуацию здраво. Без эмоций и прагматично. Кто-то разве удивился, что Россию забанили на год? Вряд ли. Всё к этому шло. УЕФА мог сделать это ещё в феврале, но взял двухмесячную паузу. Ожидая, что всё изменится. Не дождались. И других вариантов у них просто не оставалось.

Однако в решении есть несколько очень важных формулировок, которые незаслуженно обходят стороной:

Россию отстранили от всего на свете именно на следующий сезон. При этом никто не упоминал про отбор на Евро-2024. Значит, УЕФА оставляет надежду, что сборная поучаствует в октябрьской жеребьёвке.

Сборная России

Сборная России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Позаботились даже о российских клубах – они не останутся без евроочков в следующем сезоне и получат минимальное количество из набранных за последние пять лет – то есть 4,333. Важный момент для потенциального возвращения.

В решении отдельно подчёркнуто, что в случае изменения геополитической ситуации исполнительный комитет соберётся для пересмотра решения.

И мы по-прежнему представлены в УЕФА и ФИФА как ассоциация. Никакого запрета России нет.

Получается, УЕФА не только повёл себя максимально лояльно, но и дал достаточно сигналов в РФС: подождите сезон, и если наступит мир, то вы тут же вернётесь. Если ситуация нормализуется раньше, то Россию, вероятно, допустят и до отбора на Евро-2024. Теоретически с этого и может начаться восстановление федерации в Европе. С этим всё понятно, но многие всё равно недовольны.

Это не удивляет. Сложно мириться, когда с тобой говорят с позиции силы. А ты не можешь зеркально ответить. Но если мы ответим на это в общепринятой риторике «отмены», то навредим себе сами. Вы уже наверняка прочитали достаточно мнений, что необходимо срочно действовать. Завтра же созвать исполком, послать УЕФА куда подальше, выходить на Азию и расширять Лигу. А ещё – менять систему на «весна-осень». Всё это якобы спасёт наш футбол от катастрофы.

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Но катастрофа в чём? В том, что «Зенит» не заработает на Лиге чемпионов? Да, плохо, но в Петербурге переживут. В том, что какие-то другие клубы не вылетят из турниров ещё в квалификации? Или в отъезде нескольких легионеров? Очень сомневаюсь, что уедут все. Ещё популярная версия – якобы сборная сможет играть в азиатских турнирах? Только почему-то забыли спросить ФИФА.

Антон Заболотный

Антон Заболотный

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё раз: мы либо пропускаем сезон и потом возвращаемся на плюс-минус тех же позициях, либо на фоне истерии устраиваем глобальные реформы. Заинтересованные в этом точно есть. Ведь реформы – это всегда очень дорого.

Но приведут они нас к играм с «Аль-Саадом», продолжающемуся падению уровня футбола и громким заявлениям о независимости от УЕФА. Кому-то это пойдёт на пользу, но точно не клубам и лиге. УЕФА дал России год, когда она может поэкспериментировать. Создайте внутренний турнир, но не ломайте систему.

Это не приведёт ни к чему хорошему.

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Теги Футбол Лига чемпионов РФС УЕФА •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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