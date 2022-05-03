Анчелотти — о Фодене: он один из лучших талантов Англии прямо сейчас

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» Филипе Фодене.

«Он фантастический игрок, очень молодой и играет очень хорошо. Он продемонстрирует замечательные результаты в своей профессиональной карьере, потому что он очень быстрый, очень умный и очень опасный игрок. Один из лучших талантов Англии прямо сейчас», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».

21-летний Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». Его действующее соглашение с английской командой истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 90 млн.

Ответный полуфинал ЛЧ «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 4 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В первой встрече «Реал» проиграл со счётом 3:4.