Анчелотти — о Фодене: он один из лучших талантов Англии прямо сейчас

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» Филипе Фодене.
«Он фантастический игрок, очень молодой и играет очень хорошо. Он продемонстрирует замечательные результаты в своей профессиональной карьере, потому что он очень быстрый, очень умный и очень опасный игрок. Один из лучших талантов Англии прямо сейчас», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».
21-летний Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». Его действующее соглашение с английской командой истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 90 млн.
Ответный полуфинал ЛЧ «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 4 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В первой встрече «Реал» проиграл со счётом 3:4.
- 3 мая 2022
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