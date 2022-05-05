Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кулибали является главным приоритетом «Барселоны» на позицию защитника

Кулибали является главным приоритетом «Барселоны» на позицию защитника
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави считает центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали основным вариантом на эту позицию, сообщает AS. По информации источника, наставника привлекают физические данные футболиста: скорость, способность играть на опережение и габариты, которые помогают в верховой борьбе. «Барселона» уже обратилась к агенту футболиста, попросив не форсировать переговоры с итальянским клубом о продлении контракта.

30-летний Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне сенегальский защитник французского происхождения принял участие в 24 матчах итальянской Серии А, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Действующий контракт Кулибали с итальянским клубом истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 45 млн.

Новость по теме
Де Рон — об оскорблениях в адрес Кулибали: меня огорчает, что в футболе есть расизм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022