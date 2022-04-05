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Де Рон — об я оскорблениях в адрес Кулибали: меня огорчает, что в футболе есть расизм

Де Рон — об я оскорблениях в адрес Кулибали: меня огорчает, что в футболе есть расизм
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Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон извинился перед защитником «Наполи» Калиду Кулибали, которого оскорбляли фанаты бергамасков во время матча между командами.

«Меня до сих пор огорчает, что в футболе есть расизм. От имени всех настоящих болельщиков «Аталанты» и жителей Бергамо я хотел бы извиниться перед Кулибали», – написал полузащитник «Аталанты» в своих соцсетях.

3 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо «Аталанта» в рамках 31-го тура итальянской Серии А играла с «Наполи». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1. Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в данной встрече.

«Наполи» набирает 66 очков и закрепляется на второй строчке турнирной таблицы. «Аталанта» с 51 очком остаётся на седьмой позиции.

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