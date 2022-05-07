Марек Гамшик оценил игру «Наполи» в сезоне-2021/2022

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик оценил игру клуба в нынешнем сезоне.



«Разочарован ли я тем, что «Наполи» не борется за титул? Я не соглашусь, почти весь сезон команда претендовала на итоговую победу. Настрой есть, игра есть, условия есть, Спаллетти создал их. «Наполи» уже много лет в борьбе, в 2018 году титул был очень близок», — цитирует Хамшика Corriere dello Sport.



Напомним, за два тура до конца чемпионата «Ювентус» лишился шансов на чемпионство. Команда находится на четвёртом месте, набрав 69 очков, отстав от лидирующего «Интера» на 9 очков. Отметим, «Ювентус» по итогам чемпионата Италии не сможет подняться выше третьего места. На данный момент второе место в турнирной таблице занимает «Милан», набрав 77 очков. Замыкает тройку «Наполи», который записал в свой актив 70 очков.

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