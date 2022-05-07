«Ювентус» лишился шансов выиграть чемпионат Италии

«Ювентус» потерял шансы на чемпионство в Италии после матчей 36-го тура.

Напомним, в 36-м туре «Интер», который возглавляет турнирную таблицу Серии А, обыграл «Эмполи». «Ювентус», в свою очередь, в своём матче неожиданно проиграл «Эмполи».

Таким образом, за два тура до конца чемпионата «Ювентус» лишился шансов на чемпионство. Команда находится на четвёртом месте, набрав 69 очков, отстав от лидирующего «Интера» на 9 очков. Отметим, «Ювентус» по итогам чемпионата Италии не сможет подняться выше третьего места.

На данный момент второе место в турнирной таблице занимает «Милан», набрав 77 очков. Замыкает тройку «Наполи», который записал в свой актив 70 очков.

В оставшихся двух турах чемпионата Италии «Ювентусу» предстоит сыграют с «Лацио» и «Фиорентиной».