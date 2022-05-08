«Ференцварош» Черчесова впервые за 13 игр уступил в чемпионате. Его разгромил МТК — 0:3

Вчера, 7 мая, Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, провёл очередной матч чемпионата Венгрии. В 31-м туре первенства подопечные Черчесова разгромно проиграли МТК – 0:3.
Счёт был открыт во втором тайме. На 60-й минуте отличился нападающий Марко Футакш. На 84-й минуте преимущество МТК удвоил форвард Боян Миовски. В добавленное ко второму тайму время Футакш оформил дубль.
Отметим, что прервалась 12-матчевая беспроигрышная серия «Ференцвароша» в чемпионате. В 29-м туре чемпионата Венгрии команда Станислава Черчесова досрочно стала чемпионом страны. После 32 туров у «Ференцвароша» 68 очков. МТК с 33 очками находится, на предпоследней, 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
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