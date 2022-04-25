Черчесов: мой уход из «Ференцвароша» в конце сезона исключён. Хотим выйти в группу ЛЧ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов исключил возможность ухода из венгерского клуба по окончании текущего сезона.
«Уход из «Ференцвароша» по окончании сезона исключён. В Польше у меня была опция ухода из клуба. Здесь у меня действующий контракт. Больше ни о чём не думаем. Победу в чемпионате восприняли по-рабочему. Народ нас принял, культурно относятся, на улицах узнают.
Как воспринимаю тот факт, что могу быть единственным российским тренером в следующем сезоне ЛЧ? Никак. Концентрируюсь только на работе, работаю вместе со штабом, ни на что не отвлекаемся. Есть желание выйти в группу Лиги чемпионов, как раз обсудим с президентом, что для этого нужно. Здесь важно, чтобы было как в том тосте: «Желания должны совпадать с нашими возможностями», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 25 апреля 2022
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