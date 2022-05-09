Жерар Пике может стать совладельцем парижского клуба «Ред Стар»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может приобрести футбольный клуб «Ред Стар» из Парижа. Пике присоединился к ещё двум кандидатам на покупку французского клуба. Об этом сообщает Get French Football News.
Источник ссылается на группу болельщиков ФК «Ред Стар», опубликовавшую заявление, в котором утверждается, что вместе с Жераром Пике в покупке клуба заинтересованы ещё два инвестора.
Защитник «Барселоны» и президент фирмы «Kosmos» уже говорил L'Equipe, что он был близок к покупке клуба третьего дивизиона.
Группа фанатов команды начала кампанию по поиску альтернативы американскому инвестиционному фонду 777 Partners, который хочет привлечь команду в свою мультиклубную сеть и который вступил в переговоры с владельцем Патрисом Хаддадом.
Болельщики опасаются за будущее клуба, если во главе его станет 777 Partners, и они провели несколько акций протеста, вплоть до отмены их недавней домашней игры с «Сетом».
В заявлении содержится призыв к двум другим кандидатам выйти из тени, а к Патрису Хаддаду – прекратить переговоры с 777 Partners и вместо этого потратить время на изучение каждого предложения, находящегося на рассмотрении, посредством юридического моратория на продажу клуба на данный момент.
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