Рубиалес и Пике использовали Месси, чтобы перенести Суперкубок Испании на январь

В Испании опубликовали новые доказательства сговора главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса и защитника «Барселоны» Жерара Пике по переносу проведения Суперкубка Испании на январь. Согласно новым аудиозаписям они разработали план, целью которого было убедить все заинтересованные стороны в том, что Суперкубок Испании должен быть перенесен с августа на январь. Помочь в этом им должен был, на тот момент футболист «Барселоны» Лионель Месси. Об этом сообщает El Confidencial.
По данным источника убедить в целесообразности переноса необходимо было в первую очередь президента Ассоциации испанских футболистов (AFE) Давида Аганцо. Чтобы это осуществить Рубиалес и Пике убедили Лионеля Месси отправить видео, в котором он выражает свою поддержку организации Futbolistas ON, созданной Аганцо и против, которой выступал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Аудиозаписи соответствующих переговоров были опубликованы и расшифрованы испанским изданием.
Видеообзор матча 32-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Кадис» (0:1):
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