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Шварц обнимал тренеров, Смолов обыгрывал Хосонова. Фото победы «Динамо» над «Аланией»

Шварц обнимал тренеров, Смолов обыгрывал Хосонова. Фото победы «Динамо» над «Аланией»
«Динамо» — «Алания»
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10 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в полуфинальном матче Кубка России «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сандро Шварца.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Алания» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах на сезон-2022/2023.

«Нас ждёт очень хороший финал. Не важно, какой будет соперник. У нас ещё будет игра на выходных. Готовимся к ней, потому что она будет очень важной.

Последние матчи были очень тяжёлыми для нас: нам нужно было хорошо выступить перед болельщиками. Мы концентрировались на этом. Надеюсь, продолжим побеждать. Результаты? Такое случается в футболе. Мы не были хорошо настроены морально в последних играх.

Бан от УЕФА? Очень сложная ситуация для всех нас: как для иностранных игроков, так и для русских, которые мечтали сыграть в еврокубках. Надеюсь, скоро всё поменяется. Это футбол… Нужно, чтобы все страны оставались в игре», — передаёт слова Н'Жье корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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